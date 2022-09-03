Кім про збір врожаю в "сірій зоні": кілька комбайнів і тракторів таки підірвали

"Понад 80% зібрали, там, де могли, навіть у "сірій зоні" комбайни збирали. Жертв немає, були поранені, декілька комбайнів та тракторів таки підірвали, але загалом ситуацією задоволений. Усі зібрали урожай і перевезли на свої склади трохи далі від лінії", - зазначив Кім.

Глава військової адміністрації запевнив, що проблеми з транспортуванням та зберіганням зерна вирішили. Виїзд вантажівок з області забезпечили.

За словами Кіма, більшість аграріїв чекають, коли ситуація з експортом стабілізується, щоб продати зерно.

"Зараз, коли відкрилися коридори, ціна почала вирівнюватись по Дунаю. Зараз буде збільшення і люди думатимуть, продавати чи ні", - пояснив він.