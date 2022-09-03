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Ким о сборе урожая в "серой зоне": несколько комбайнов и тракторов таки взорвали

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В Николаевской области заканчивают сбор урожая. Однако в "серой зоне" все же подорвались несколько комбайнов и тракторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Более 80% собрали, там, где могли, даже в "серой зоне" комбайны собирали. Жертв нет, были ранены, несколько комбайнов и тракторов таки взорвали, но в целом доволен ситуацией. Все собрали урожай и перевезли на свои склады чуть дальше от линии", - отметил Ким.

Глава военной администрации заверил, что проблемы с транспортировкой и хранением зерна решили. Выезд грузовиков из области обеспечили.

По словам Кима, большинство аграриев ждут, когда ситуация с экспортом стабилизируется, чтобы продать зерно.

"Сейчас, когда открылись коридоры, цена начала выравниваться по Дунаю. Сейчас будет увеличение и люди будут думать, продавать или нет", - объяснил он.

Напомним, Виталий Ким также рассказал о ситуации с водой в Николаеве. Он отметил, что решить эту проблему быстро, вероятно, не получится.

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Николаевская областьВиталий Ким