RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким рассказал о российских ударах по Николаевской области и сбитых дронах

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаевской области зафиксированы удары российских оккупантов по трем общинам за минувшие сутки, по состоянию на утро понедельника, 29 мая. А также в небе над регионом этой ночью было сбито 3 вражеских дрона.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной", - отметил чиновник.

Российские оккупанты вчера около 11 дня обстреливал Очаков. В результате произошло возгорание на открытой территории береговой линии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в воскресенье, 28 мая, с 11:07 и 12:48 войска РФ наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших.

А вечером в воскресенье был зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Уже под утро понедельника в Баштанском районе в 05:15 войска РФ наносили удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений - нет.

Российские удары по Николаевской области

Отметим, что в регионе Очаков регулярно подвергается вражеским обстрелам из артиллерии. Во время атак войска РФ часто бьют, в частности, по жилым домам и важной инфраструктуре города.

Кстати, недавно в Очакове СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по городу дронами-камикадзе и фосфорными снарядами. Он оказался местным жителем.

На днях российские оккупанты стали атаковать также и Первомайскую общину, которая довольно долгое время не подвергалась ударам. В ночь на субботу, 27 мая, над Николаевской областью ППО сбило два вражеских ударных дрона типа Shahed.

Сам город Николаев крайний раз подвергся ракетному удару 16 мая, и тогда в результате ночной атаки были повреждены 6 многоэтажек, был один пострадавший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна России против УкраиныВиталий Ким