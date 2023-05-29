Ким рассказал о российских ударах по Николаевской области и сбитых дронах

"Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной", - отметил чиновник.

Российские оккупанты вчера около 11 дня обстреливал Очаков. В результате произошло возгорание на открытой территории береговой линии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в воскресенье, 28 мая, с 11:07 и 12:48 войска РФ наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших.

А вечером в воскресенье был зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Уже под утро понедельника в Баштанском районе в 05:15 войска РФ наносили удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений - нет.

Российские удары по Николаевской области

Отметим, что в регионе Очаков регулярно подвергается вражеским обстрелам из артиллерии. Во время атак войска РФ часто бьют, в частности, по жилым домам и важной инфраструктуре города.

Кстати, недавно в Очакове СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по городу дронами-камикадзе и фосфорными снарядами. Он оказался местным жителем.

На днях российские оккупанты стали атаковать также и Первомайскую общину, которая довольно долгое время не подвергалась ударам. В ночь на субботу, 27 мая, над Николаевской областью ППО сбило два вражеских ударных дрона типа Shahed.

Сам город Николаев крайний раз подвергся ракетному удару 16 мая, и тогда в результате ночной атаки были повреждены 6 многоэтажек, был один пострадавший.