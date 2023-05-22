СБУ задержала агента РФ, корректировавшего удары дронами и фосфорными снарядами по Очакову

Житель Очакова Николаевской области занимался корректировкой ударов российских оккупантов по городу. Для атак враг чаще всего использовал дроны-камикадзе и фосфорные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации сил обороны", - говорится в сообщении.

Что делал агент РФ?

Корректировщик, которым оказался местный житель, общался со своим связным с РФ онлайн и передавал данные через мессенджеры. Для сбора информации предатель не стеснялся:

объезжать прифронтовые территории области и скрыто фиксировать места базирования личного состава и техники ВСУ;

выявлять склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства;

передавать оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed, в частности по Очакову.

В руки СБУ вражеский агент попал, когда выполнял очередную "задачу" оккупантов. У него нашли переписку с его связным.

Какое наказание грозит

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения.

Обстрелы Очакова и общины

Очаков постоянно находится под обстрелами оккупантов. В частности, по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, 22 мая, россияне также нанесли удары по Очаковской общине. В 4:59 враг совершил артиллерийский обстрел ее акватории. Днем ранее, 21 мая, оккупанты дважды также атаковали Очаков и береговую полосу общины.

Важно, что враг не впервые обстреливает территорию Украины фосфорными снарядами, запрещенными международными соглашениями. В частности, их РФ использовала, например, при атаках Бахмута, Попасной и Херсонской области.