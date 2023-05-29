Кім розповів про російські удари по Миколаївській області та збиті дрони

"Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над Миколаївщиною", - зазначив чиновник.

Російські окупанти вчора близько 11-го дня обстрілював Очаків. В результаті сталося займання на відкритій території берегової лінії. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також у неділю, 28 травня, з 11:07 та 12:48 війська РФ завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

А ввечері в неділю було зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Вже під ранок понеділка в Баштанському районі о 05:15 війська РФ завдавали ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань - ні.

Російські удари по Миколаївській області

Зазначимо, що в регіоні Очаків регулярно зазнає ворожих обстрілів з артилерії. Під час атак війська РФ часто б'ють, зокрема, по житлових будинках та важливій інфраструктурі міста.

До речі, нещодавно в Очакові СБУ затримала російського агента, який коригував удари по місту дронами-камікадзе та фосфорними снарядами. Він виявився місцевим мешканцем.

Днями російські окупанти почали атакувати також і Первомайську громаду, яка досить довгий час не зазнавала ударів. У ніч проти суботи, 27 травня, над Миколаївською областю ППО збила два ворожі ударні дрони типу Shahed.

Саме місто Миколаїв востаннє зазнало ракетного удару 16 травня, і тоді в результаті нічної атаки було пошкоджено 6 багатоповерхівок, був один постраждалий.