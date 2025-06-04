Украинцы массово покупают "молодые" авто: что скрывают продавцы и почему это риск

Устойчивый стереотип - подержанный автомобиль должен быть максимально молодой и с минимальным пробегом. Откуда взялось такое утверждение и что на самом деле с ним не так?

О том, какие критерии на самом деле следует принимать во внимание при покупке подержанной машины, читайте в материале РБК-Украина .

Почему молодой автомобиль лучше

Вообще-то критериев подбора подержанной машины два - не только возраст, но и пробег. Который тоже желательно иметь как можно меньшим. Но пробег, как известно, довольно легко смотать, а изменить возраст невозможно - ни в бумагах, ни в реальности.

Собственно, плюсов у молодой годами подержанной машины больше.

Кузов. В первую очередь молодая машина хороша тем, что в ее кузове еще нет коррозии. А если есть, то лишь в минимальном, начальном состоянии. Как известно, именно состояние кузова определяет срок жизни автомобиля. И при том кузовной ремонт является самым дорогим из всех видов ремонта.

В первую очередь молодая машина хороша тем, что в ее кузове еще нет коррозии. А если есть, то лишь в минимальном, начальном состоянии. Как известно, именно состояние кузова определяет срок жизни автомобиля. И при том кузовной ремонт является самым дорогим из всех видов ремонта. Материалы . Важно, что у молодого годами экземпляра еще "свежие" все конструкционные материалы (пластики, композиты, резина). Ведь именно от них во многом зависит работоспособность датчиков, надежность системы охлаждения и других уязвимых к старению компонентов.

. Важно, что у молодого годами экземпляра еще "свежие" все конструкционные материалы (пластики, композиты, резина). Ведь именно от них во многом зависит работоспособность датчиков, надежность системы охлаждения и других уязвимых к старению компонентов. Пробег. Молодая машина автоматически имеет больше шансов на реально малый пробег: проехать в год более 50 - 60 тысяч км рядовому пользователю малореально.

Таким образом, молодая годами машина привлекательна для покупателя по нескольким важным причинам: она состоит из молодых компонентов и дает покупателю получить машину с большим остатком ресурса.

Фото: молодой по годам автомобиль может скрывать ряд проблем для нового владельца (media.vw.com)

Реальное состояние авто

Если речь идет об автомобиле одного из последних поколений, не очень важно, сколько именно машине лет и какие показания на ее одометре - не менее существенно, в каком состоянии находится конкретный экземпляр.

Автомобиль, за которым тщательно ухаживали, обычно служит дольше, чем менее подержанный, но запущенный владельцем. Есть достаточно методик и инструментов, чтобы определить реальное состояние подержанной машины.

Еще один ключевой аспект - режим эксплуатации авто и его сервисная история. Хорошо, если машина большую часть своих километров проехала по скоростным трассам в постоянных режимах. Равно как и своевременные замены масел, расходных деталей и своевременные технические инспекции.

История автомобиля

Для детального анализа состояния автомобиля через его историю можно предпринять определенные меры. Например, "родословную" автомобиля можно проследить у официального дилера, в базах страховых компаний, центрах регистрации, в том числе и зарубежных.

И кстати, чем моложе будет машина, тем больше шансов получить достоверную информацию о ее пробеге, предыдущих авариях, ремонтах и других значимых моментах.

Минусы молодого авто

Тем не менее, скромный возраст - не гарантия приемлемого состояния машины. Прежде всего потому, что есть несколько ипостасей, в которых автомобиль среднего по европейским меркам класса может за два-три года полностью выработать ресурс двигателя и трансмиссии.

Например, это лизинговые машины из корпоративных парков, транспорт разного рода мерчендайзеров и торговых представителей, наконец, такси, которые в развитых странах долго сохраняют в хорошем виде интерьер и экстерьер.

На этом фоне недобросовестные маклеры сознательно выбирают на зарубежных аукционах максимально молодые машины с максимально большим пробегом (то есть очень дешевые).

И пользуясь благосклонностью водителей к авто молодого возраста, такие нечестные перекупщики сматывают показатели одометра, чтобы легко найти покупателя на экземпляр с предельно изношенными мотором, коробкой передач и ходовой частью.

Фото: небольшой возраст авто - не гарантия его надежной работы (Getty Images)

Вывод

Реальное состояние машины - вот что должно быть последним фактором, который влияет на решение о покупке. Хотя начинать выбор стоит действительно с самых молодых экземпляров - они таки имеют кое-что, чего не найти на машинах почтенного возраста.