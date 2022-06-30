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Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва: число жертв та поранених зросло

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Миколаїв, Четвер 30 червня 2022 09:16
Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва: число жертв та поранених зросло Фото: від удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 6 людей (facebook.com/DSNS)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей. Ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих", - написав Кім.

За його словами, також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив.

При цьому, за даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про 6 загиблих та 5 поранених.

"Вночі з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав Сєнкевич.

Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно - це вибиті вікна та зруйновані балкони.

Нагадаємо, що російські війська завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, випустивши 11 ракет по місту. Внаслідок чого було зруйновано декілька поверхів в одному із житлових будинків.

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Миколаїв ракетный удар
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