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Ким: порты Николаева почти готовы присоединиться к "зерновой сделке", но есть условие

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Николаевские порты на 90% готовы участвовать в экспорте зерна из Украины по морю. Но для этого необходимо согласие России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Николаевские порты на 90% готовы к присоединению к "зерновому соглашению", но россияне должны согласиться, чтобы мы заработали. Мы не стреляем по своим кораблям, опасность исходит от россиян. Именно они обстреляли баржи, выходившие из Николаевского порта в сторону Одессы. То есть по состоянию на данный момент это опасно", - сказал Ким.

Он отметил, что дополнительным фактором для расширения "зерновой сделки" является деоккупация Кинбурнской косы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пришло время расширить "зерновую сделку" на порты Николаева.

Также мы писали, что еще в декабре заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс назвал маловероятным расширение “зерновой сделки” на новые порты.

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Николаевзерновой коридорВиталий Ким