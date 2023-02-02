Ким: порты Николаева почти готовы присоединиться к "зерновой сделке", но есть условие

Николаевские порты на 90% готовы участвовать в экспорте зерна из Украины по морю. Но для этого необходимо согласие России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Николаевские порты на 90% готовы к присоединению к "зерновому соглашению", но россияне должны согласиться, чтобы мы заработали. Мы не стреляем по своим кораблям, опасность исходит от россиян. Именно они обстреляли баржи, выходившие из Николаевского порта в сторону Одессы. То есть по состоянию на данный момент это опасно", - сказал Ким.

Он отметил, что дополнительным фактором для расширения "зерновой сделки" является деоккупация Кинбурнской косы.