ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: настало время расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области

Новина українською →
Николаев, Понедельник 30 января 2023 20:28
Зеленский: настало время расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экспорт зерна из Украины по морю необходимо разрешить через порты Николаевской области уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"По нашему мнению, пора расширить "зерновую инициативу" на порты Николаевской области и убрать любые препятствия, ограничивающие соответствующее движение судов. Я надеюсь на поддержку Дании в этом вопросе", - подчеркнул глава государства.

Напомним, еще в начале ноября министр развития громад территорий и инфраструктуры Украины Александр Курбаков заявлял, что наша страна официально обратилась к партнерам с предложением расширить “зерновую сделку” на порт Николаев.

Также мы писали, что, по словам заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса, в ближайшее время вряд ли удастся расширить "зерновую сделку" на другие порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Николаев зерновой коридор Дания
NEWS
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход