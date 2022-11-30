ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия стянула самолеты и ракеты на аэродром "Энгельс": в ГУР объяснили причину

Новина українською →
Украина, Среда 30 ноября 2022 12:07
Россия стянула самолеты и ракеты на аэродром "Энгельс": в ГУР объяснили причину Фото: замначальника ГУР Вадим Скибицкий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс" связано с мероприятиями российского командования по рассредоточению авиации. В ГУР никакого ЧП по этому поводу не видят и контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Наша оценка очень проста. Это - возвращение с авиационной базы "Дягилево" тех бомбардировщиков, которые были перемещены туда (в Энгельс, - ред.) после соответствующих мер Российской Федерации по рассредоточению авиации. В первую очередь - это авиабазы "Шайковка" и "Энгельс". Поэтому чрезвычайного происшествия мы не отмечаем, но контролируем сколько носителей там находятся, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению задач", - сказал он.

Как сообщалось, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс" связано с тем, что российские оккупанты провели ротацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных
В ЕС оценили возможные потери Украины в войне среди гражданских и военных
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию