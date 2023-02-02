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Ким назвал громады Николаевской области, в которые не стоит возвращаться из-за обстрелов

Фото: Николаевская область (nikvesti 1)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской громад призывают пока не возвращаться назад, поскольку опасность вражеских обстрелов сохраняется до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время интервью с Василием Головановым.

По словам Кима, 96% обстрелов приходится сейчас на Очаковскую и Куцурубскую общины.

"Это вот Кинбурнская коса и Очаковская община - они рядом. Вся остальная область жива более-менее спокойно, люди живут и возвращаются", - заявил глава области.

Также Ким добавил, что Кинбурнская коса находится в "серой зоне", а Куцурубская и Очаковская община под постоянными обстрелами, люди там живут в стадии войны до сих пор. Отдельно Виталий Ким заявил, что сейчас не стоит возвращаться в три населенных пункта на Кинбурнской косе, Очаковской и Куцурубской общинах.

"Все остальные - в принципе безопасны. Там есть несколько сел на границе, где была линия фронта, нуждающихся в разминировании, но количество этих сел с каждым днем уменьшается", - пояснил глава ОВА.

Напомним, украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Николаевскую область.

В ночь на 30 января российские войска в очередной раз обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В результате атаки есть разрушение.

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