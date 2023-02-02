Кім назвав громади Миколаївської області, в які не варто повертатись через обстріли

За словами Кіма, 96% обстрілів припадають зараз на Очаківську та Куцурубську громади.

"Це от Кінбурнська коса та Очаківська громада - вони поруч. Вся інша область жива більш-менш спокійно, люди живуть та повертаються", - заявив глава області.

Також Кім додав, що Кінбурнська коса перебуває у "сірій зоні", а Куцурубська та Очаківська громада під постійними обстрілами, люди там живуть у стадії війни і досі. Окремо Віталій Кім заявив, що зараз не варто повертатись назад в три населені пункти на Кінбурнській косі, Очаківську та Куцурубську громади.

"Всі інші - в принципі безпечні. Там є декілька сіл на межі, де була лінія фронту, які потребують розмінування, але кількість цих сіл з кожним днем зменшується", - пояснив глава ОВА.