Кім назвав громади Миколаївської області, в які не варто повертатись через обстріли

Жителів Кінбурнської коси, Куцурубської та Очаківської громад закликають поки не повертатись назад, оскільки небезпека ворожих обстрілів зберігається і досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час інтерв'ю з Василем Головановим.
За словами Кіма, 96% обстрілів припадають зараз на Очаківську та Куцурубську громади.
"Це от Кінбурнська коса та Очаківська громада - вони поруч. Вся інша область жива більш-менш спокійно, люди живуть та повертаються", - заявив глава області.
Також Кім додав, що Кінбурнська коса перебуває у "сірій зоні", а Куцурубська та Очаківська громада під постійними обстрілами, люди там живуть у стадії війни і досі. Окремо Віталій Кім заявив, що зараз не варто повертатись назад в три населені пункти на Кінбурнській косі, Очаківську та Куцурубську громади.
"Всі інші - в принципі безпечні. Там є декілька сіл на межі, де була лінія фронту, які потребують розмінування, але кількість цих сіл з кожним днем зменшується", - пояснив глава ОВА.
Нагадаємо, що українські військові збили черговий російський безпілотник над Чорним морем на підльоті до Миколаївської області.
У ніч проти 30 січня російські війська вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок атаки є руйнування.
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