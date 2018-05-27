Кім Чен Ин заявив про твердий намір зустрітися з Трампом

Саміт, як і планувалося, будуть проводити в Сінгапурі 12 червня

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свій твердий намір провести саміт з президентом США Дональдом Трампом 12 червня. Про це інформує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Наголошується, що Кім Чен Ин висловив "твердий намір" провести зустріч з Трампом.

Раніше представники Білого готувалися до вильоту в Сінгапур для підготовки до саміту між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю .

Зазначимо, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина спочатку була запланована на 12 червня. Незабаром стало відомо про скасування зустрічі Трампом. Проте потім в КНДР заявили, що мають намір не відступати і провести саміт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином ще може відбутися 12 червня 2018.

Додамо, що 26 травня 2018, лідери Північної і Південної Кореї зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні двох країн. Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити переговори США з Північною Кореєю і домовитися про зустріч лідерів США і КНДР.