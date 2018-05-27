Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кім Чен Ин заявив про твердий намір зустрітися з Трампом

НовиниПолітика    27.05.2018 - 05:00
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Саміт, як і планувалося, будуть проводити в Сінгапурі 12 червня

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свій твердий намір провести саміт з президентом США Дональдом Трампом 12 червня. Про це інформує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Наголошується, що Кім Чен Ин висловив "твердий намір" провести зустріч з Трампом.

Раніше представники Білого готувалися до вильоту в Сінгапур для підготовки до саміту між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю .

Зазначимо, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина спочатку була запланована на 12 червня. Незабаром стало відомо про скасування зустрічі Трампом. Проте потім в КНДР заявили, що мають намір не відступати і провести саміт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином ще може відбутися 12 червня 2018.

Додамо, що 26 травня 2018, лідери Північної і Південної Кореї зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні двох країн. Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити переговори США з Північною Кореєю і домовитися про зустріч лідерів США і КНДР.

 

Трамп заявив, що зустріч з Кім Чен Ином все ще може відбутися 12 червня Трамп назвав "продуктивною" заяву Північної Кореї щодо переговорів
Теги публікації: Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top