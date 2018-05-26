Сторони намагаються відновити перемовини про зустріч лідерів США та КНДР

Лідери Північної та Південної Кореї зустрілись у демілітаризованій зоні на кордоні двох країн. Про це повідомляє BBC.

Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити перемовини США з Північною Кореєю та домовитись про зустріч лідерів США та КНДР.

문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 26일 오후 판문점 북측지역 통일각에서 만난 모습입니다. pic.twitter.com/IMARcJ9pRY — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 26 травня 2018 р.

Очікується, що Мун оголосить підсумки переговорів у вівторок вранці.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. У листі вказується, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином президент США був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР.

"Наразі неприйнятно проводити цю давно заплановану зустріч", - йдеться у заяві.