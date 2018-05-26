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Лідери Північної та Південної Кореї зустрілись у демілітаризованій зоні

НовиниПолітика    26.05.2018 - 14:46
Фото: зустріч лідерів Північної та Південної Кореї (twitter.com/TheBlueHouseKR)
Фото: зустріч лідерів Північної та Південної Кореї (twitter.com/TheBlueHouseKR)

Сторони намагаються відновити перемовини про зустріч лідерів США та КНДР

Лідери Північної та Південної Кореї зустрілись у демілітаризованій зоні на кордоні двох країн. Про це повідомляє BBC

Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити перемовини США з Північною Кореєю та домовитись про зустріч лідерів США та КНДР.

Очікується, що Мун оголосить підсумки переговорів у вівторок вранці.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. У листі вказується, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином президент США був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР.

"Наразі неприйнятно проводити цю давно заплановану зустріч", - йдеться у заяві.

США ведуть успішні переговори з КНДР про зустріч 12 червня Трамп заявив, що зустріч з Кім Чен Ином все ще може відбутися 12 червня
Теги публікації: КНДР, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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