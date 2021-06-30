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Кім Чен Ин заявив про "велику кризу" в КНДР

Автор: Анастасія Рокитна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Криза виникла в сфері забезпечення безпеки республіки і її населення.

Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на публікацію Центрального телеграфного агентства Кореї.

Кім Чен Ин заявив, що це сталось через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених чиновників, які в результаті були відправлені у відставку. У зв'язку з цим він закликав активізувати кампанію проти "ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду".

"Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян", - заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".

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КНДРКім Чен Ин