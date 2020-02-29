Кім Чен Ин провів перші з початку року військові навчання армії КНДР

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин провів перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

Навчання пройшли 28 лютого на сході недалеко від морського узбережжя.

Під час них відпрацьовувалися маневрування, завдання об'єднаного вогневого удару оборонних частин фронту.

Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що маневри доставили йому "велике задоволення".

Нагадаємо, в грудні 2019 року що супутник американської компанії Planet Labs зафіксував активність на північнокорейському ракетному полігоні Сохэ. На полігоні був помічений великий контейнер поблизу майданчика для випробування ракетних двигунів, якого не було там днем раніше.

КНДР пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

Раніше уряд Північної Кореї (КНДР) вважає, що США нічого запропонувати їм в рамках можливих переговорів про ядерне роззброєння Корейського півострова.

Також РБК-Україна писало, що за даними ООН, Північна Корея в минулому році продовжувала розвивати балістичну та ядерну програми в порушення санкцій.