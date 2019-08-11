Кім Чен Ин був присутній на останніх випробуваннях нової зброї КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто відвідав суботні випробування нової зброї. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державні ЗМІ країни KCNA відзначили, що зброю було розроблено у відповідності з місцевістю країни.

При цьому чиновники Південної Кореї відзначили, що Північна Корея випустила дві ракети ближнього радіусу дії для демонстрації сили проти нових спільних військових навчань Сеула з військовими США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав від Кім Чен Ина лист, в якому той вибачився за ракетні випробування. У серпні КНДР провела декілька пусків ракет. Зокрема, запуски були зафіксовані 2,6 і 9 серпня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кім Чен Ин написав лист Трампу, в якому запропонував провести новий саміт.

Додамо, нещодавно стало відомо КНДР зібрала близько 2 мільярдів доларів на програми зброї масового знищення з допомогою масштабних кібератак на банки і біржі криптовалют.