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КНДР зібрала 2 млрд доларів на військові програми за допомогою кібератак, - ООН

Новини » Політика    06.08.2019 - 03:25
КНДР зібрала 2 млрд доларів на військові програми за допомогою кібератак, - ООН
Фото: Кім Чен Ин (twitter.com/kcna)

Згідно зі звітом ООН, Північна Корея продовжує розвивати свої ядерні та ракетні програми

Північна Корея (КНДР) зібрала близько 2 мільярдів доларів на програми зброї масового знищення за допомогою масштабних кібератак на банки та біржі криптовалют. Про це йдеться в конфіденційній доповіді ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Доповідь підготували для санкційного комітету Північної Кореї Ради безпеки ООН незалежні експерти, що протягом півроку стежили за ситуацією.

У документі наголошується, що КНДР "продовжувала розвивати свої ядерні та ракетні програми, хоча й не проводила ядерних випробувань або запусків міжконтинентальних балістичних ракет".

"Північна Корея використовувала кіберпростір для вчинення все більш високотехнологічних атак з метою викрадання коштів у фінансових інститутів і бірж криптовалют для отримання доходу", - йдеться в доповіді.

Також зазначається, що Пхеньян використовував кіберпростір для відмивання викрадених коштів.

"Кібердіячі КНДР, багато з яких діють за вказівками Генерального бюро розвідки, збирають кошти на північнокорейські програми зброї масового ураження. За приблизними оцінками, загальна виручка на сьогодні сягає близько двох мільярдів доларів", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю в останні кілька днів, не можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином у Сінгапурі.

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