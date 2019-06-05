У КНДР заявили, що США розробляють план "агресивної війни"

Фото: США і КНДР (колаж РБК-Україна)

У КНДР відреагували на оновлену Індо-Тихоокеанську стратегію Пентагону

Високопоставлені чиновники Північної Кореї (КНДР) вважають, що США готуються до війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Times.

Видання пише, що високопоставлені чиновники Північної Кореї в середу заявили, що дипломатичні кроки президента США Дональда Трампа - "лише ширма і Вашингтон таємно розробляє план агресивної війни ".

Зазначається, що слова стали прямою реакцією на оновлену Індо-Тихоокеанської стратегію Пентагону в кінці минулого тижня. У документі Північну Корею називають "державою-порушником". На думку північнокорейських чиновників, це підтверджує, що, незважаючи на спроби Трампа робити певні дипломатичні кроки, США все ж прагнуть до війни.

Нагадаємо, державний департамент США пропонує нагороду до 5 млн доларів за інформацію про порушення Північною Кореєю санкційного режиму.

Держдеп найбільше зацікавлений у відомостях про незаконні постачання нафтопродуктів і вугілля, роботі північнокорейських громадян за межами країни, відправлення в країну предметів розкоші, експорті та реекспорті озброєнь, відмиванні грошей, порушення прав людини та кіберзлочини за розпорядженням керівництва КНДР.