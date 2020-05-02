Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Наголошується, що це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів.

За даними державного інформаційного агентства Північної Кореї, Кім Чен Ин взяв участь в завершенні будівництва заводу з виробництва добрив у Пхеньяні.

Кіма супроводжували кілька високопоставлених чиновників, в тому числі його молодша сестра Кім Е Чжон.

У той же час президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі відмовився коментувати повідомлення північнокорейських ЗМІ про те, що Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці з 11 квітня.

"Я б вважав за краще поки що не коментувати. Нам буде, що сказати про це у відповідний час", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

Крім того, чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон, яка в разі смерті свого брата повинна очолити Північну Корею.

Також РБК-Україна писало, що у Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи обережності через спалах коронавірусу.