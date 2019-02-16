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Кім Чен Ин відвідає В'єтнам до саміту з Трампом

Новини » Політика    16.02.2019 - 16:41
Кім Чен Ин відвідає В'єтнам до саміту з Трампом
Фото: Кім Чен Ин (REUTERS)

Лідер КНДР прибуде у В'єтнам 25 лютого

Лідер Північної Кореї Ким Чен Ин відвідає В'єтнам перед запланованим самітом з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили виданню анонімні джерела, Кім Чен Ин прибуде у В'єтнам 25 лютого, тоді як саміт з Трампом запланований на 27-28 лютого. Північнокорейський лідер планує провести зустріч з в'єтнамськими чиновниками у Ханої.

Крім того, Кім Чен Ин відвідає велику виробничу базу Bac Ninh в промисловому в'єтнамському місті Хайфон.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Ким Чен Ин проведуть 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої другий спільний саміт щодо денуклеаризації корейського півострову.

Раніше, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що існує загроза відновлення Північною Кореєю ядерних програм. Також Помпео додав, що наразі денуклеаризація Корейського півострова залишається неможливою.

До цього Південна Корея і США обговорили денуклеаризацію КНДР. В ході переговорів сторони підвели підсумки співпраці двох країн у питаннях денуклеаризації КНДР і встановлення міцного миру на Корейському півострові.

Додамо, в Пентагоні заявили, що КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки

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