Трамп: санкції проти Північної Кореї залишаються в силі

Трамп відзначив, що лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив прихильність денуклеаризації

Американські санкції проти Північної Кореї залишаються в силі. Про це на прес-конференції за підсумками саміту в Сінгапурі заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

Зокрема, Трамп підкреслив, що санкції відносно Північної Кореї будуть продовжуватися. Він також додав, що лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова

Нагадаємо, раніше було опубліковано текст підсумкового угоди саміту лідерів США та Північної Кореї в Сінгапурі. Зокрема, сторони у підписаному документі закріпили намір розвивати "нові відносини" між країнами. Крім того, Трамп зобов'язався надати гарантії безпеки КНДР.