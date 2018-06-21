Ким Чен Ын обещал уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ в КНДР

Сохэ использовали для проведения тестов жидкостных двигателей

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ. Об этом сообщает Reuters.

Так, Трамп после встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей.

Как сообщается, в КНДР площадку Сохэ использовали для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Северной Кореи остаются в силе.

В частности, Трамп подчеркнул, что санкции в отношении Северной Кореи будут продолжаться. Он также добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее был опубликован текст итогового соглашения саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Так, стороны в подписанном документе закрепили намерение развивать "новые отношения" между странами. Кроме того, Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.