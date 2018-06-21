Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ким Чен Ын обещал уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ в КНДР

НовостиПолитика    21.06.2018 - 06:17
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Сохэ использовали для проведения тестов жидкостных двигателей

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ. Об этом сообщает Reuters.

Так, Трамп после встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей.

Как сообщается, в КНДР площадку Сохэ использовали для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Северной Кореи остаются в силе.

В частности, Трамп подчеркнул, что санкции в отношении Северной Кореи будут продолжаться. Он также добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее был опубликован текст итогового соглашения саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Так, стороны в подписанном документе закрепили намерение развивать "новые отношения" между странами. Кроме того, Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.

Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов Украина поддерживает выход США из Совета ООН по правам человека, - МИД
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь