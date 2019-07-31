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КНДР знову запустила кілька ракет

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 01:36
КНДР знову запустила кілька ракет
Ілюстративне фото (kcna.kp)

Невпізнані снаряди були випущені з півострова Ходо на сході Північної Кореї

Північна Корея (КНДР) вночі у середу, 31 липня, запустила багато невпізнаних ракет. Про це заявили в південнокорейському Об'єднаному комітеты начальників штабів, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

Усе, що відомо наразі - снаряди були запущені з провінції Хамген.

"Снаряди були випущені з півострова Ходо в провінції Південний Хамген на східному узбережжі країни", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий запуск невпізнаних ракет Північною Кореєю, зафіксований за останні дні.

25 липня був зафіксований запуск КНДР двох невпізнаних ракет, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив тоді, що ракети були випущені під його особистим контролем, і були попередженням у зв'язку з військовими навчаннями, запланованими в Південній Кореї спільно з США.

Нагадаємо, у Білому домі стверджують, що під час американо-північнокорейської робочої зустрічі північнокорейський чиновник заявив співробітнику Ради національної безпеки США про можливість оживити переговори між Вашингтоном і Пхеньяном щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Можливе поновлення переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї найближчим часом анонсував і держсекретар США Майк Помпео.

КНДР запустила дві ракети в Японському морі США і КНДР відновлять ядерні переговори, - Трамп
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