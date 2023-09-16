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США настаивают на "дальнейших действиях" в ответ на провокации КНДР и РФ, - Салливан

Суббота 16 сентября 2023 06:49
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США настаивают на "дальнейших действиях" в ответ на провокации КНДР и РФ, - Салливан Фото: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США будут настаивать на "дальнейших действиях" по отношению к России и КНДР, которые, вероятно, договариваются об углублении военного сотрудничества, в том числе, и обмене военными материалами и технологиями.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Он подчеркнул, что переговоры между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном продвигаются - первый хочет получить боеприпасы для войны против Украины, тогда как второй заинтересован в военно-технологическом сотрудничестве.

"Мы будем продолжать настаивать на дальнейших действиях в ответ на провокации и другие шаги Северной Кореи, нарушающие международное право", - сказал Салливан.

Советник нацбезопасности добавил, что США, Южная Корея и Япония в трехстороннем формате отслеживают ситуацию и готовят шаги, которые они будут предпринимать "в ближайшие дни и недели".

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Напомним, что 13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов от КНДР - по данным Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил , что подтверждения этой информации пока нет.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

А о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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