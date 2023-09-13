Ким Чен Ын встретился с Путиным в России во время запуска ракет из Пхеньяна

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Переговоры могут быть сосредоточены на сделках по оружию, которое поможет Кремлю в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Путин сказал, что Северная Корея заинтересована в российских космических ракетах, и его страна потенциально была бы готова помочь ей в создании спутников.

На вопрос, будут ли они с Кимом обсуждать военно-техническое сотрудничество, Путин ответил: "Мы обсудим все вопросы, не торопясь. Время есть".

За встречей диктаторов, которые становятся все более изолированными на международном уровне, внимательно наблюдают Вашингтон и его союзники, которые подозревают, что они могут договориться о торговле оружием и оборонными технологиями.

Официальные лица США и Южной Кореи выразили обеспокоенность тем, что Ким будет поставлять оружие и боеприпасы России, которая израсходовала огромные запасы за более чем 18 месяцев войны против Украины.

Выбор встречи на космодроме "Восточный" - символе амбиций России как некогда космической державы - примечателен, поскольку за последние четыре месяца Северная Корея дважды не смогла запустить разведывательные спутники.

"Вот почему мы приехали сюда, - сказал Путин , отвечая на вопрос журналистов, поможет ли Россия Киму в создании спутников. - Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они также пытаются осваивать космос".

Как отмечает Reuters, Ким сделал запуск спутника-шпиона своим главным приоритетом, поскольку он подталкивает свою ядерную страну к активизации разработки баллистических ракет, беспилотников и ударных подводных лодок.

Российские СМИ сообщили, что Путин показал Киму здание, где собирается новая российская космическая ракета-носитель "Ангара". Ракета-носитель длиной 42,7 метра выводит грузы на низкую околоземную орбиту.

Запуск ракет

За несколько часов до встречи Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района недалеко от столицы Пхеньяна в море у его восточного побережья, сообщили военные Южной Кореи и правительство Японии.

Поставки оружия

Ким прибыл в Россию частным поездом во вторник вместе с ведущими представителями оборонной промышленности и военными и сказал, что его визит подчеркнул "стратегическую важность" связей двух стран.

По мнению аналитиков, состав делегации Кима и заметное присутствие директора департамента военной промышленности указывают на то, что повестка дня насыщена вопросами сотрудничества в военной промышленности.

Ким мог бы предложить артиллерийские снаряды из больших арсеналов Северной Кореи, которые могли бы пополнить возможности России в краткосрочной перспективе, но вопросы о качестве боеприпасов могут ограничить общий эффект, говорят военные аналитики.

Южная Корея и США предупредили, что такая сделка нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, за одобрение которых проголосовала Россия как постоянный член Совета.