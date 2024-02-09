Ким Чен Ын заявил о своем "законном праве" уничтожить Южную Корею

Ким заявил, посещая Министерство обороны и отмечая годовщину основания армии, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и "стремятся поглотить своего соседа".

Поэтому, по словам лидера КНДР, правильно называть Южную Корею "главным врагом", и на основании этой законности "она может быть атакована и уничтожена в любое время".

По его словам, во время визита к нему присоединилась "уважаемая дочь" Кима. Хотя режим Северной Кореи действует по прихоти Кима, законы обеспечивают формальную основу для деятельности государства.

Парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, вбив клин между соседями еще глубже.

С начала года режим Кима усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, угрожающие высказывания в адрес Сеула и снос памятника в Пхеньяне, который символизировал надежды на объединение.

Провокации Северной Кореи

В течение последних недель лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, которые свидетельствуют о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

В частности, он призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета. А КНДР в течение недели провела три раунда запусков крылатых ракет, в том числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

В то же время СМИ пишут и о том, что Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня почти за десятилетие из-за продажи вооружений России.

Тем временем Южная Корея выразила недовольство России из-за ее сотрудничества с КНДР.

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