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Ким Чен Ын запланировал усиление флота КНДР для ядерного сдерживания

06:25 06.06.2026 Сб
2 мин
Северная Корея постоянно испытывает ракеты и пытается создать репутацию сильной сверхдержавы
aimg Юлия Маловичко
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы КНДР должны стать ключевым элементом ядерного сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал во время посещения военных объектов и оборонных предприятий. Ким Чен Ын подчеркнул, что развитие военно-морского флота Северной Кореи является стратегическим приоритетом в рамках формирования полноценной системы ядерного сдерживания.

По его словам, ВМС должны получить способность эффективно выполнять задачи в рамках потенциального ядерного конфликта и быть интегрированными в общую военную доктрину страны.

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Как сообщает KCNA, северокорейский лидер во время инспекций военных объектов отметил необходимость усиления боевых возможностей флота, модернизации корабельного состава и расширения программ строительства новых боевых единиц. Речь идет, в частности, о развитии больших эсминцев и платформ, способных нести современные ракетные системы.

Отдельно Ким Чен Ын подчеркнул, что на фоне "растущих угроз со стороны враждебных государств" Пхеньян вынужден последовательно усиливать как ядерные силы, так и средства их доставки, включая морской компонент. В КНДР заявляют, что это является ответом на военную активность США и их союзников в регионе.

Последние заявления Пхеньяна происходят на фоне активного развития ядерной и ракетной программ страны. По данным западных и южнокорейских аналитиков, КНДР продолжает испытания баллистических ракет различной дальности, включая системы, способные потенциально достигать территории Южной Кореи, Японии и частично США.

В 2026 году Северная Корея неоднократно заявляла о необходимости "экспоненциального" наращивания ядерного потенциала. Также сообщалось об инспекциях новых объектов по производству ядерных материалов, которые, по оценкам экспертов, могут быть связаны с расширением обогащения урана.

Параллельно КНДР активно развивает военно-морской компонент. Ким Чен Ын ранее уже лично контролировал испытания новых эсминцев, которые оснащаются ракетными системами и средствами противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что Пхеньян пытается создать более гибкую структуру сдерживания, где флот играет роль не только оборонительного, но и наступательного инструмента.

Также в региональном контексте фиксируется усиление военной активности: КНДР проводит регулярные ракетные испытания, тогда как США и Южная Корея наращивают совместные учения. Это, по оценкам экспертов, повышает риски дальнейшей эскалации на Корейском полуострове.

Как сообщило МАГАТЭ, на ядерных объектах Северной Кореи наблюдается усиленная активность.

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