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Ким Чен Ын опасается отдавать России солдат, охраняющих его режим, - Умеров

Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын раздумывал над передачей России дополнительных войск, но побоялся ослабить собственный стратегический резерв. Ведь КНДР уже перебросила в Украину 11 тысяч бойцов из элитных подразделений.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами.

По его словам, Северная Корея уже отправила на фронт около 11 тысяч военнослужащих из так называемого элитного контингента - из числа 50 тысяч человек личного резерва Кима. Эти военные прошли специальный отбор по физическим, психологическим и другим критериям. Однако подразделения уже понесли существенные потери.

Также Умеров сообщил, что Пхеньян рассматривал возможность отправки дополнительного контингента, однако это может истощить стратегический резерв КНДР и создать угрозу личной безопасности Кима Чен Ына.

Министр отметил, что после подписания межгосударственных соглашений о взаимной помощи Россия пытается использовать Северную Корею в своих интересах, не предоставляя реальной поддержки в ответ. Это вызывает беспокойство даже у руководства КНДР.

По информации украинской разведки, войска КНДР, вовлеченные в боевые действия, уже проходят четвертую волну ротации, что свидетельствует о высоких потерях и ограниченности мобилизационных резервов России.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - заявил Умеров.

 

Участие КНДР в войне

Напомним, южнокорейская разведка считает, что Россия может готовиться к новому масштабному наступлению в Украине в июле или августе 2025 года.

Сейчас аналитики из Института изучения войны ISW наблюдают усиление российских подразделений северокорейскими войсками в Курской области.

В то же время оценить реальное влияние участия военных из КНДР пока сложно - из-за отсутствия точных данных об их численности, уровне подготовки и способности взаимодействовать с российскими подразделениями.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военнослужащих для поддержки в войне против Украины. Примерно половина этого контингента погибла или была ранена во время боевых действий в Курской области.

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