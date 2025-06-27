Ким Чен Ын опасается отдавать России солдат, охраняющих его режим, - Умеров

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын раздумывал над передачей России дополнительных войск, но побоялся ослабить собственный стратегический резерв. Ведь КНДР уже перебросила в Украину 11 тысяч бойцов из элитных подразделений.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами.

По его словам, Северная Корея уже отправила на фронт около 11 тысяч военнослужащих из так называемого элитного контингента - из числа 50 тысяч человек личного резерва Кима. Эти военные прошли специальный отбор по физическим, психологическим и другим критериям. Однако подразделения уже понесли существенные потери.

Также Умеров сообщил, что Пхеньян рассматривал возможность отправки дополнительного контингента, однако это может истощить стратегический резерв КНДР и создать угрозу личной безопасности Кима Чен Ына.

Министр отметил, что после подписания межгосударственных соглашений о взаимной помощи Россия пытается использовать Северную Корею в своих интересах, не предоставляя реальной поддержки в ответ. Это вызывает беспокойство даже у руководства КНДР.

По информации украинской разведки, войска КНДР, вовлеченные в боевые действия, уже проходят четвертую волну ротации, что свидетельствует о высоких потерях и ограниченности мобилизационных резервов России.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - заявил Умеров.