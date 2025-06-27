Кім Чен Ин побоюється віддавати Росії солдатів, які охороняють його режим, - Умєров

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин роздумував над передачею Росії додаткових військ, але побоявся послабити власний стратегічний резерв. Адже КНДР вже перекинула в Україну 11 тисяч бійців з елітних підрозділів.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

За його словами, Північна Корея вже відправила на фронт близько 11 тисяч військовослужбовців з так званого елітного контингенту - з-поміж 50 тисяч осіб особистого резерву Кіма. Ці військові пройшли спеціальний відбір за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Проте підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Також Умеров повідомив, що Пхеньян розглядав можливість відправки додаткового контингенту, однак це може виснажити стратегічний резерв КНДР та створити загрозу особистій безпеці Кіма Чен Ина.

Міністр зазначив, що після підписання міждержавних угод про взаємну допомогу Росія намагається використати Північну Корею у своїх інтересах, не надаючи реальної підтримки у відповідь. Це викликає занепокоєння навіть у керівництва КНДР.

За інформацією української розвідки, війська КНДР, залучені до бойових дій, вже проходять четверту хвилю ротації, що свідчить про високі втрати та обмеженість мобілізаційних резервів Росії.

"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - заявив Умеров.