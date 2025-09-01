ua en ru
Ким Чен Ын перед визитом в Китай проверил завод ракет для войны России против Украины

Северная Корея, Понедельник 01 сентября 2025 07:15
Ким Чен Ын перед визитом в Китай проверил завод ракет для войны России против Украины Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В КНДР сообщили, что в воскресенье, 31 августа, лидер страны Ким Чен Ын осуществил инспекцию нового завода по производству вооружения, который вскоре будет играть ключевую роль в масштабном наращивании ракетного арсенала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В сообщении отмечается, что предприятие оснащено современными сборочными линиями для ускоренного изготовления ракет. Ким Чен Ын высоко оценил труд ученых и рабочих завода, а также одобрил планы по дальнейшему совершенствованию производственных мощностей. В то же время агентство не раскрыло точное местоположение предприятия, однако аналитики предполагают, что оно может находиться в провинции Чаган, известной как центр военной промышленности КНДР и расположенной на границе с Китаем.

Инспекция Кима состоялась накануне его ожидаемого визита в Пекин, где в среду состоится большой военный парад по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны и сопротивления Китая японской агрессии. Это будет первый визит лидера КНДР в Китай за последние шесть лет.

Визит Ким Чен Ына в Китай

На парад приглашены 26 иностранных лидеров, среди которых президент России Владимир Путин. Его присутствие вместе с Кимом свидетельствует о формировании более тесного трехстороннего взаимодействия между Москвой, Пхеньяном и Пекином на фоне усиления сотрудничества США в сфере безопасности с Южной Кореей и Японией.

Южнокорейские СМИ пишут, что Ким может прибыть в Китай уже в понедельник по железной дороге. По сообщениям, в приграничном городе Даньдун наблюдаются усиленные меры безопасности: движение поездов приостановлено, а местные отели временно отказались от приема иностранных гостей.

Официальный Сеул считает, что Ким Чен Ын активно наращивает производство боеприпасов, чтобы поставлять России значительные объемы военной техники - от артиллерии до баллистических ракет. По данным южнокорейских чиновников, с прошлой осени Пхеньян также отправил в Россию тысячи военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины. Это подтверждает стратегический курс Северной Кореи на приоритетную поддержку Москвы в противостоянии с США.

Сближение с Россией сделало КНДР более активным игроком в глобальной политике: в последнее время Пхеньян начал обнародовать официальные заявления по кризисным ситуациям на Ближнем Востоке и в Тайваньском проливе, позиционируя себя частью антагонистического к Вашингтону фронта.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Китайский глава Си Цзиньпин пригласил диктатора на парад к годовщине завершения Второй мировой войны.

Ким Чен Ын Оружие в Украине Китай КНДР
