Кім Чен Ин перед візитом у Китай перевірив завод ракет для війни Росії проти України

В КНДР повідомили, що в неділю, 31 серпня, лідер країни Кім Чен Ин здійснив інспекцію нового заводу з виробництва озброєння, який незабаром відіграватиме ключову роль у масштабному нарощуванні ракетного арсеналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

У повідомленні зазначається, що підприємство оснащене сучасними складальними лініями для пришвидшеного виготовлення ракет. Кім Чен Ин високо оцінив працю науковців та робітників заводу, а також схвалив плани з подальшого вдосконалення виробничих потужностей. Водночас агентство не розкрило точне місце розташування підприємства, проте аналітики припускають, що воно може знаходитись у провінції Чаган, відомій як центр військової промисловості КНДР і розташованій на кордоні з Китаєм.

Інспекція Кіма відбулася напередодні його очікуваного візиту до Пекіна, де у середу відбудеться великий військовий парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни та опору Китаю японській агресії. Це буде перший візит лідера КНДР до Китаю за останні шість років.

Візит Кім Чен Ин до Китаю

На парад запрошено 26 іноземних лідерів, серед яких президент Росії Володимир Путін. Його присутність разом із Кімом свідчить про формування більш тісної тристоронньої взаємодії між Москвою, Пхеньяном і Пекіном на тлі посилення безпекового співробітництва США з Південною Кореєю та Японією.

Південнокорейські ЗМІ пишуть, що Кім може прибути до Китаю вже в понеділок залізницею. За повідомленнями, у прикордонному місті Даньдун спостерігаються посилені заходи безпеки: рух поїздів призупинено, а місцеві готелі тимчасово відмовилися від прийому іноземних гостей.

Офіційний Сеул вважає, що Кім Чен Ин активно нарощує виробництво боєприпасів, аби постачати Росії значні обсяги військової техніки — від артилерії до балістичних ракет. За даними південнокорейських чиновників, із минулої осені Пхеньян також відправив до Росії тисячі військовослужбовців для участі у бойових діях проти України. Це підтверджує стратегічний курс Північної Кореї на пріоритетну підтримку Москви у протистоянні зі США.

Зближення з Росією зробило КНДР активнішим гравцем у глобальній політиці: останнім часом Пхеньян почав оприлюднювати офіційні заяви щодо кризових ситуацій на Близькому Сході та у Тайванській протоці, позиціонуючи себе частиною антагоністичного до Вашингтона фронту.