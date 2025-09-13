Ким Чен Ын объявил новую военную стратегию КНДР

Во время заседания руководства Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна вскоре представит новую военную политику.

По словам Кима, новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения национальной безопасности".

Он подчеркнул, что ядерный арсенал будет оставаться центральной опорой стратегии сдерживания, однако в то же время необходимо наращивать боеспособность сухопутных, морских и воздушных сил, чтобы противостоять "любым вызовам со стороны врагов".

Ким Чен Ын также поручил военному руководству подготовить подробный план модернизации армии, включая разработку новых вооружений, усиление подготовки личного состава и совершенствование системы командования.

Аналитики отмечают, что такое заявление может свидетельствовать о намерении Пхеньяна укреплять не только ядерный щит, но и традиционные вооруженные силы, что позволит КНДР действовать более гибко в регионе.

Международное сообщество традиционно критически относится к любым шагам КНДР, связанным с расширением ее ядерной программы. Ожидается, что в ближайшее время реакцию на выступление Кима дадут США, Южная Корея и Япония.