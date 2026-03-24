Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР: звучали угрозы

Жесткое заявление Пхеньяна

Глава КНДР официально охарактеризовал Южную Корею как "наиболее враждебное государство". Такое заявление прозвучало в ходе первой сессии Верховного народного собрания.

По данным источника, Ким Чен Ын подчеркнул, что Сеул понесет ответственность за любые действия, которые будут расценены как провокация в адрес Пхеньяна.

Возможные изменения в политике

Также сообщается, что в КНДР обсуждали вопрос пересмотра конституции. При этом остается неясным, может ли этот процесс закрепить официальный статус Южной Кореи как враждебного государства.

Одновременно лидер страны заявил о неизменности ядерного статуса Северной Кореи и подчеркнул намерение продолжать противодействие силам, которые он назвал враждебными.

Обвинения в адрес США

В своем выступлении Ким Чен Ын также обвинил США в террористической деятельности и вмешательстве в разных регионах мира.

Эти заявления прозвучали на фоне международной напряженности, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке.

Лидер КНДР заявил о намерении и далее развивать оборонительное ядерное сдерживание. По его словам, ядерные силы страны должны сохранять "оперативную и точную" готовность к реагированию на возможные угрозы национальной и региональной безопасности.