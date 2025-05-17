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Ким Чен Ын приказал усилить военную подготовку Северной Кореи

Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил масштабными учениями военно-воздушных сил страны. Он призвал усилить военную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению государственного агентства KCNA, он инспектировал боевую подготовку 1-й воздушной дивизии, в частности - тренировки по противовоздушной борьбе и воздушным ударам.

Ким призвал "все подразделения всей армии" достичь "прорыва в подготовке к войне", подчеркнув важность повышения боевой готовности на фоне роста международной напряженности.

Во время учений государственное телевидение показало запуск ракеты с истребителя МиГ-29.

По данным, речь идет о северокорейской модификации ракеты "воздух-воздух" средней и большой дальности, разработанной на базе российских образцов.

В этом месяце Ким уже инспектировал испытания ракет, посещал военные заводы, руководил стрельбами танковых и спецподразделений. Также он совершил редкий визит в посольство России в Пхеньяне, подтвердив стратегическое сближение с Москвой.

Кроме того, Северная Корея резко раскритиковала решение Госдепартамента США, который снова включил страну в список государств, не сотрудничающих в борьбе с терроризмом.

В Пхеньяне заявили, что подобные действия Вашингтона лишь обостряют противостояние между странами.

Участие войск КНДР в войне

В конце апреля Пхеньян впервые признал отправку своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Разведка Южной Кореи установила, что всего на стороне России воюют 15 тысяч солдат КНДР, которые выполняют боевые задачи в Курской области.

Ким Чен Ын считает оправданным участие военных своей страны в войне, назвав это защитой "братской нации".

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины.

11 мая участие военных КНДР в войне также косвенно подтвердил российский диктатор Владимир Путин.

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Ким Чен ЫнСеверная Корея