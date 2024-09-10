Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб "в геометрической прогрессии"

Ким Чен Ын заявил, что КНДР в настоящее время реализует политику строительства ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В своей речи, посвященной годовщине основания Северной Кореи, Ким заявил, что страна должна более тщательно подготовить свой "ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент времени для обеспечения прав государства на безопасность"

Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от Соединенных Штатов и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

Ким также заявил, что Северная Корея якобы сталкивается с "серьезной угрозой" со стороны возглавляемого США ядерного военного блока в регионе.

Реакция цивилизованного мира

Заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам политики Чо Чан Рэ и его коллеги из США и Японии 10 сентября осудили недавнюю диверсификацию Пхеньяном систем доставки ядерного оружия, испытания и запуски нескольких баллистических ракет.

На встрече в Сеуле трое лидеров подтвердили приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества для обеспечения мира в регионе, в том числе путем сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

Они также договорились провести в ближайшем будущем вторые трехсторонние военные учения под названием Freedom Edge.

Южная Корея 10 сентября также проведет встречу министров обороны с государствами-членами Командования ООН (UNC). UNC возглавляет командующий вооруженными силами США, дислоцированными в Южной Корее.

В прошлом месяце Германия стала последней страной, присоединившейся к UNC в Южной Корее, которая помогает охранять хорошо укрепленную границу с Северной Кореей и взяла на себя обязательство защищать Юг в случае войны.

По неофициальной информации, у КНДР сейчас порядка 20 ядерных боеголовок.