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Не только штраф. Какое наказание можно получить за распитие алкоголя в парках и на улице

Четверг 06 июня 2024 19:01
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Не только штраф. Какое наказание можно получить за распитие алкоголя в парках и на улице Какой штраф предусмотрен за распитие алкоголя в публичных местах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах. В случае нарушения придется заплатить штраф или даже попасть под арест на 15 суток.

РБК-Украина со ссылкой на КУ об административных правонарушениях рассказывает о том, в каких местах нельзя распивать спиртное и какое наказание за это предусмотрено.

Содержание

Где нельзя распивать алкоголь

Какое наказание предусмотрено за распитие алкоголя

Что делать, если вы обнаружили такого типа правонарушения

Где нельзя распивать алкоголь

Действующее законодательство запрещает распивать алкоголь в публичных местах. В частности, в эту категорию входят:

  • заведения здравоохранения, учебные заведения и заведения культуры
  • общественный транспорт, в том числе транспорт международного сообщения, а также транспортные остановки
  • подземные переходы
  • закрытые спортивные сооружения (кроме пива в пластиковой таре)
  • спортивные площадки
  • детские площадки
  • лифты и таксофоны
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, другие государственные учреждения
  • места проведения спортивных соревнований с участием детей
  • парки, скверы, улицы

Также в прошлом году Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет на распитие спиртного в вагонах и на станциях метрополитена и подъездах жилых домов.

Отметим, что запрещено распивать любые спиртные напитки - безалкогольное пиво в эту категорию не входит.

Какое наказание предусмотрено за распитие алкоголя

Нормы наказания за употребление спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах регулируется 178 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание предусматривает:

  • предупреждение
  • наложения штрафа
  • общественные исправительные работы
  • административный арест

За такое правонарушение правоохранители могут назначить наложение штрафа от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-85 грн).

В случае повторного правонарушения в течение года на человека наложат штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн).

Если правонарушителя уже дважды за год привлекали к ответственности, то в дальнейшем ему могут назначить:

  • от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 -340 грн)
  • или общественные работы на срок от 40 до 60 часов
  • или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка
  • или административный арест сроком до 15 суток

Что делать, если вы обнаружили такого типа правонарушения

Если вы обнаружили людей, которые распивают алкогольные напитки в публичных местах, то об этом можно сообщить правоохранительным органам, позвонив по телефону на 102.

Если же в вашем дворе или на детской площадке соседи или другие люди регулярно употребляют спиртное, можно обратиться к балансодержателю этой территории. Это может быть коммунальное предприятие, ОСМД или частная компания.

Для быстрой реакции лучше составить коллективное обращение с другими жителями вашего дома. Если же проблему не разрешат, то следует подать жалобу в органы местного самоуправления.

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