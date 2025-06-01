Каким будет первый день лета в Украине? Синоптики дали прогноз

Сегодня, 1 июня, в Украине на большей части регионов пройдут дожди. Местами даже вероятны грозы, до 27° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°. Погода в Украине 1 июня (facebook.com/UkrHMC)

Переменная облачность. В юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Погода в начале лета: когда в Украине потеплеет

Начало лета 2025 года в Украине будет дождливым. В то же время уже в понедельник, 2 июня, в большинстве регионов установится сухая погода.

Кратковременные осадки с грозами вероятны только в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и в Крыму - преимущественно днем.

Как сообщают синоптики, ночная температура останется почти без изменений, а дневная будет постепенно повышаться. Первую волну настоящей жары стоит ожидать 5 июня - в столице прогнозируют до +30°C.

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