Яким буде перший день літа в Україні? Синоптики дали прогноз

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 1 червня, в Україні на більшій частині регіонів пройдуть дощі. Місцями навіть ймовірні грози, до 27° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.



Погода в Україні 1 червня (facebook.com/UkrHMC)