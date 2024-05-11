Каким будет курс на следующей неделе и когда ожидать доллар по 40 гривен: прогноз банкира

Как отметил банкир, ожидаемый объем макрофина почти совпадает с запланированным в госбюджете на 2024 год (а это 37 млрд долларов), а международные резервы составили 43 млрд долларов.

"Этих обстоятельств вполне достаточно, чтобы Нацбанк действовал более уверенно на пути к полной либерализации рынка: отмена с 4 мая части валютных ограничений для бизнеса может сказаться на уровне спроса, соответственно, действия регулятора будут зависеть от уровня спроса, соответственно это скажется на объемах валютных интервенций", – сказал Лесовой.

По его словам, на следующей неделе рынок будет жить по правилам режима "управляемой гибкости", а значит, главные показатели рынка, как, например, ежедневные колебания курсов, разница между курсами купли и продажи вряд ли будут глобально меняться. Даже ежедневные разновекторные изменения будут контролироваться и не превышать определенных лимитов изменений.

Плановая девальвация

Что касается дальнейшей девальвации гривны, то, как считает Лесовой, можно выделить два возможных сценария дальнейшего развития событий на рынке: 1) активная, 2) отрывочная.

При первом сценарии в мае официальный курс достигнет 40 грн/доллар. При таком развитии событий вполне возможно, что в дальнейшем рынок возьмет паузу на летний период, прогнозирует банкир.

При втором сценарии месяц покоя будет меняться месяцем активности: то есть, во второй половине мая главные валютные колебания будут в пределах 39-40 грн/доллар. Однако не исключено, что в июне девальвация будет на уровне апреля – до 1-1,3%, считает эксперт.

Прогноз курса

Как отметил банкир, несмотря на ежедневную изменчивость, общая же картина по итогам 13-19 мая недели будет достаточно ожидаемой, и основные отражающие рынок показатели не изменятся:

Валютные "коридоры" на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

Шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,2-0,3 грн (межбанк), до 0,3-0,5 грн (в комбанках), до 0,5 грн (в обменных пунктах).

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть, прежде всего, от тактики регулятора, которая может предусматривать шаги на дальнейшую либерализацию рынка. Однако общие показатели валютных изменений будут на прежнем уровне: отсутствуют какие-либо экономические причины для обвала курсов", - констатировал Лесовой.