Яким буде курс наступного тижня та коли очікувати долар по 40 гривень: прогноз банкіра

Як зазначив банкір, очікуваний обсяг макрофіну майже збігається із запланованим у держбюджеті на 2024 рік (а це 37 млрд доларів), а міжнародні резерви сягнули 43 млрд доларів.

"Цих обставин цілком достатньо, щоб Нацбанк діяв більш впевнено на шляху до повної лібералізації ринку: скасування з 4 травня частини валютних обмежень для бізнесу може позначитися на рівні попиту, відповідно дії регулятора залежатимуть від рівня попиту, відповідно це позначиться на обсягах валютних інтервенцій", - сказав Лєсовий.

За його словами, наступного тижня ринок житиме за правилами режиму "керованої гнучкості", а відтак головні показники ринку, як, наприклад, щоденні коливання курсів, різниця між курсами купівлі та продажу навряд чи глобально змінюватимуться. Навіть щоденні різновекторні зміни будуть під контролем і не перевищуватимуть певних лімітів змін.

Планова девальвація

Щодо подальшої девальвації гривні, то, як вважає Лєсовий, наразі можна виокремити два можливих сценарії подальшого розвитку подій на ринку: 1) активна, 2) уривчаста.

За першого сценарію у травні офіційний курс сягне 40 грн/долар. За такого розвитку подій цілком можливо, що надалі ринок візьме "паузу" на літній період, прогнозує банкір.

За другого сценарію місяць спокою буде змінюватись місяцем активності: тобто у другій половині травня головні валютні коливання будуть в межах 39-40 грн/долар. Проте не виключено, що в червні девальвація буде на рівні квітня - до 1-1,3%, вважає експерт.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, попри щоденну мінливість, загальна ж картина за підсумками 13-19 травня тижня буде досить очікуваною, і основні показники, що віддзеркалюють ринок, не зміняться:

Валютні "коридори" на міжбанку та готівковому ринку будуть залишаться на попередньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Крок щоденних курсових змін: до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (у комбанках), до 0,5 грн (в обмінних пунктах).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде залежати насамперед від тактики регулятора, яка може передбачати кроки на подальшу лібералізацію ринку. Однак загальні виразники валютних змін будуть на попередньому рівні: відсутні будь-які економічні причини для обвалу курсів", - констатував Лєсовий.