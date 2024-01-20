Каким будет курс доллара на следующей неделе: стоит ли ожидать значительных изменений

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от роли Национального банка. Именно от объемов и частоты валютных интервенций на межбанке, которые призваны погасить спрос, будут зависеть курсовые показатели.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"Наличный рынок будет соответствующим образом реагировать на любые изменения на безналичном рынке, ведь именно здесь формируются векторы возможных курсовых изменений", - сказал он.
Лесовой напомнил, что у НБУ достаточный объем международных валютных резервов (до 40 млрд долларов), чтобы реализовывать достаточно гибкую тактику на межбанке.
"Следовательно можем предположить, что валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения: будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот - безумных взлетов", - уверен эксперт.
Как отметил Лесовой, кроме "фактора регулятора" ситуацию на валютном рынке будет формировать еще ряд прямых и опосредованных факторов, а именно:
Как прогнозирует эксперт, с 22 по 28 января основные показатели рынка будут следующими:
"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов. В то же время мы не исключаем, что на рынок могут давить и другие факторы, действие и влияние которых просчитать сейчас очень тяжело", - резюмировал Лесовой.
Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.
Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40,3 гривен. Банкиры ожидают курс на уровне 41,3 гривен.