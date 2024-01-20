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Каким будет курс доллара на следующей неделе: стоит ли ожидать значительных изменений

Фото: курс доллара на следующей неделе будет зависеть от НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от роли Национального банка. Именно от объемов и частоты валютных интервенций на межбанке, которые призваны погасить спрос, будут зависеть курсовые показатели.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Наличный рынок будет соответствующим образом реагировать на любые изменения на безналичном рынке, ведь именно здесь формируются векторы возможных курсовых изменений", - сказал он.

Лесовой напомнил, что у НБУ достаточный объем международных валютных резервов (до 40 млрд долларов), чтобы реализовывать достаточно гибкую тактику на межбанке.

"Следовательно можем предположить, что валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения: будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот - безумных взлетов", - уверен эксперт.

Факторы воздействия

Как отметил Лесовой, кроме "фактора регулятора" ситуацию на валютном рынке будет формировать еще ряд прямых и опосредованных факторов, а именно:

  • 1) Объем и своевременность макрофинансовой помощи, чтобы покрыть львиную долю бюджетных расходов (на 2024 год Украине потребуется до 37 млрд долларов внешних средств);
  • 2) Развитие экономики: активизация всех сфер экономической деятельности и рост налоговых поступлений;
  • 3) Наращивание экспорта, а следовательно увеличение валютной выручки;
  • 4) Течение боевых действий;
  • 5) Противодействие и преодоление последствий вражеских обстрелов;
  • 6) Общественные настроения по наиболее значимым для страны вопросам.

Прогноз на неделю

Как прогнозирует эксперт, с 22 по 28 января основные показатели рынка будут следующими:

  • Коридор курсовых изменений на межбанке будет в пределах 37,5-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро;
  • Разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,5-1 грн;
  • Курсовые пределы колебаний на наличном рынке будут находиться на уровне 38-40 грн/доллар и 40-43 грн/евро.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов. В то же время мы не исключаем, что на рынок могут давить и другие факторы, действие и влияние которых просчитать сейчас очень тяжело", - резюмировал Лесовой.

Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40,3 гривен. Банкиры ожидают курс на уровне 41,3 гривен.

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