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Яким буде курс долара наступного тижня: чи варто очікувати значних змін

Фото: курс долара наступного тижня буде залежати від НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від ролі Національного банку. Саме від обсягів та частоти валютних інтервенцій на міжбанку, які покликані вгамувати попит, залежатимуть курсові показники.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Готівковий ринок відповідним чином реагуватиме на будь-які зміни на безготівковому ринку, адже саме тут формуються вектори можливих курсових змін", - сказав він.

Лєсовий нагадав, у НБУ достатній обсяг міжнародних валютних резервів (до 40 млрд доларів), щоб реалізовувати досить гнучку тактику на міжбанку.

"Відтак можемо припустити, що валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни: діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без неочікуваних падінь чи навпаки - шалених злетів", - впевнений експерт.

Фактори впливу

Як зазначив Лєсовий, окрім "фактору регулятора", ситуацію на валютному ринку формуватиме ще низка прямих та опосередкованих чинників, а саме:

  • 1) Обсяг та своєчасність макрофінансової допомоги, щоб покрити левову частку бюджетних видатків (на 2024 рік Україна потребуватиме до 37 млрд доларів зовнішніх коштів);
  • 2) Розвиток економіки: активізація всіх сфер економічної діяльності та відповідне зростання податкових надходжень;
  • 3) Нарощування експорту, а відтак збільшення валютного виторгу;
  • 4) Перебіг бойових дій;
  • 5) Протидія і подолання наслідків ворожих обстрілів;
  • 6) Суспільні настрої з найбільш значущих для країни питань.

Прогноз на тиждень

Як прогнозує експерт, з 22 по 28 січня основні показники ринку будуть такими:

  • Коридор курсових змін на міжбанку буде в межах 37,5-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро;
  • Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується на рівні 0,5-1 грн;
  • Курсові межі коливань на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 38-40 грн/долар та 40-43 грн/євро.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінним чином зміниться: від початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Відтак курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з огляду на безготівкові курси. Водночас ми не виключаємо, що на ринок можуть тиснути й інші фактори, дію та вплив яких прорахувати зараз вкрай важко", - резюмував Лєсовий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40,3 гривень. Банкіри очікують курс на рівні 41,3 гривень.

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