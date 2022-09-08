Зеленський відповів на петицію про придбання систем ППО для Миколаєва
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про купівлю та розміщення сучасних систем ППО в Миколаєві. Він підкреслив, що захист українського неба зараз є ключовим питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс електронних петицій.
Президент нагадав, що протиповітряна оборона Миколаєва здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, а ЗСУ використовують усі наявні сили і засоби для захисту неба.
"Подальше нарощування ефективності системи протиповітряної оборони нашої держави і необхідних можливостей Збройних сил України для надійного закриття українського неба є одним з найбільш актуальних завдань сектору безпеки і оборони і одним з моїх найважливіших пріоритетів", - зазначив Зеленський.
За його словами, керівництво держави та оборонно-промисловий комплекс реалізують низку дипломатичних, організаційних та технічний заходів, які спрямовані на посилення української протиповітряної оборони.
"Важливо відзначити, що питання закриття українського неба і отримання в якості матеріально-технічної допомоги сучасних комплексів протиповітряної оборони є ключовим наративом проведення всіх моїх переговорів і зустрічей з нашими західними партнерами, за результатами яких ми плануємо вже найближчим часом отримати позитивні результати", - додав президент.
Він підкреслив, що нові системи ППО, які Україна отримає від союзників, допоможуть захистити мирне населення і, зокрема, жителів Миколаєва.
Нагадаємо, 23 серпня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина планує передати українським військовим новітні системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями.
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