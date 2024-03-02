Километровые очереди и заблокированные пункты пропуска: репортаж с польской границы

Наши корреспонденты пообщались с застрявшими на границе украинскими водителями. Они пожаловались на условия пребывания в очередях. За передвижение украинцев следит польская полиция.

"Они нам не разрешают, чтобы мы где-нибудь ходили. Сразу приезжает больше машин и говорят, чтобы мы сидели по машинам. Можно сказать, что в заложниках держат", - сказал один из водителей.

Пункты пропуска как на выезд, так и не въезд в Украину заблокированы протестующими, движение грузовиков почти полностью приостановлено.

По словам водителей, чтобы попасть в Украину, им приходится стоять на границе более 10 суток. В пунктах пропуска наблюдаются многокилометровые очереди из грузовиков.

Блокада украинской границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Кроме того, польские фермеры также заявляли о блокаде пунктов пропуска на границе с Германией и Литвой.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.