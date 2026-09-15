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В километре от базы Бундесвера упал неизвестный дрон: в Германии масштабная операция

20:42 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Германии (Getty Images)

В Германии вблизи города Ганновер развернули масштабную полицейскую операцию из-за обломков дрона. Фрагменты беспилотника обнаружили всего в километре от военной авиабазы Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Фрагменты беспилотника нашли к востоку от озера Штайнхуде в земле Нижняя Саксония. По информации Государственного управления криминальной полиции (LKA), он упал на безлюдной открытой местности.

При этом место падения расположено всего в одном километре от авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе. В немецком оборонном ведомстве уже подтвердили этот факт.

Следователям стало известно о находке еще в понедельник. Поскольку площадь потенциального разброса обломков достаточно велика, на месте работает большой контингент правоохранителей и сотрудников экстренных служб.

В криминальной полиции отмечают, что пока никаких признаков опасности для местного населения нет.

Пока остается неизвестным, кому именно принадлежал дрон и откуда он появился. Правоохранители планируют изъять все найденные части беспилотника и отправить их на подробную экспертизу.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" обнаружили подозрительный предмет. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили. Позже выяснилось, что им оказался беспилотник.

Позже министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент "новым уровнем опасности" для страны и одним из проявлений гибридной угрозы.

После происшествия немецкие СМИ допустили, что украинский самолет мог перевозить боеприпасы. Также появилась информация, что дрон якобы столкнулся в воздухе с другим беспилотником. В авиакомпании "Антонов" эту информацию опровергли.

Позже стало известно, что беспилотник попал в самый уязвимый участок крыла Ан-124.

Отметим, 1 сентября Германия официально обвинила Россию в организации атаки в аэропорту Лейпцига. А уже через несколько дней глава МИД РФ Сергей Лавров публично заявил о "начале настоящей войны" с Германией.

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