В километре от базы Бундесвера упал неизвестный дрон: в Германии масштабная операция

Фрагменты беспилотника нашли к востоку от озера Штайнхуде в земле Нижняя Саксония. По информации Государственного управления криминальной полиции (LKA), он упал на безлюдной открытой местности.

При этом место падения расположено всего в одном километре от авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе. В немецком оборонном ведомстве уже подтвердили этот факт.

Следователям стало известно о находке еще в понедельник. Поскольку площадь потенциального разброса обломков достаточно велика, на месте работает большой контингент правоохранителей и сотрудников экстренных служб.

В криминальной полиции отмечают, что пока никаких признаков опасности для местного населения нет.

Пока остается неизвестным, кому именно принадлежал дрон и откуда он появился. Правоохранители планируют изъять все найденные части беспилотника и отправить их на подробную экспертизу.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" обнаружили подозрительный предмет. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили. Позже выяснилось, что им оказался беспилотник.

Позже министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент "новым уровнем опасности" для страны и одним из проявлений гибридной угрозы.