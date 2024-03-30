В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Российские массированные обстрелы

Российские террористы в последнее время ужесточили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов. Как пример, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Вчера "Укрэнерго"поручило операторам применить графики отключения света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской, а в Харькове обновили графики.

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