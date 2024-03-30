RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Фото: в нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, в нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО", ДТЭК и главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Такая же ситуация и в Донецкой области.

"Из-за вражеских обстрелов по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Кроме того, сегодня по всей территории Кировоградской области, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" также введены графики аварийных отключений электроснабжения.

Глава Полтавской ОВА в свою очередь заявил, что в области сегодня также будут работать графики аварийного отключения электроэнергии.

"В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина - дефицит объема генерации", - заявил Пронин.

Обновлено в 19:32.

По данным ДТЭК, Днепропетровская область также перешла на экстренные отключения

"Из-за последствий обстрелов в Днепропетровской области вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - заявили в ДТЭК.

Российские массированные обстрелы

Российские террористы в последнее время ужесточили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов. Как пример, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Вчера "Укрэнерго"поручило операторам применить графики отключения света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской, а в Харькове обновили графики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКенергетикиВойна России против Украины