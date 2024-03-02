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Число жертв удара по Одессе возросло до семи

Фото: в результате удара по Одессе погибли 7 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе выросло количество погибших в результате удара вражеского дрона по многоэтажке. Из-под завалов извлекли тела шестой и седьмой жертв.

"Количество погибших в результате ночной российской атаки возросло до шести. Также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек", - сообщили спасатели в своем Telegram-канале.

 

 

Обновлено. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-под завалов многоэтажки извлекли тело женщины. Поисковая операция продолжается.

Обновлено 17:58. "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС сообщает, что количество жертв возросло до семи.

Обновлено 18:05. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под завалов достали тела матери с ребенком.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.  Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших. Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", - рассказал он.

Поисковая операция на месте трагедии будет продолжаться, пока спасатели не убедятся, что под завалами больше никого нет.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников в многоэтажку.

По состоянию на 15:35 было известно о пяти погибших, среди которых был ребенок. В то же время в ГСЧС заявляли, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются, поскольку под завалами все еще могут быть люди, в том числе дети.

Как заявлял генпрокурор Андрей Костин, российские военные целенаправленно ударили по жилому дому в Одессе. Рядом с ним не было никаких военных объектов.

Из-за трагедии в Одессе решили объявить траур. Больше об ударе по многоэтажке - читайте в материале РБК-Украина.

Обстрел Украины 2 марта

Этой ночью под вражеской атакой находилась не только Одесса. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35.

Силы ПВО сбили 14 дронов, но были и попадания. В частности, в Харькове ночью был "прилет", в результате которого были повреждены дома и вспыхнули два автомобиля.

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ОдессаГСЧСАтака дронов