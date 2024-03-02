Удар по дому в Одессе: поиски будут продолжаться и ночью, под завалами могут быть дети

В Одессе продолжаются спасательно-поисковые работы на месте удара вражеского дрона по многоэтажному дому. На месте трагедии уже обнаружили пятерых погибших, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Виктории Журавской в эфире телемарафона.

"Продолжаются работы по разбору завалов. Уже обнаружено пять человек, из них один ребенок. Спасатели работают, тяжелая техника тоже. Работаем на месте в поисках людей, которые еще могут находиться под завалами. Предварительно под завалами могут еще находиться дети", - подчеркнула представитель ГСЧС.

На вопрос, как спасатели будут работать после наступления темноты, Журавская ответила, что на место происшествия уже привезли средства освещения.

"Уже подвезли свет. Как только потемнеет, спасатели расставят свет. Работе это не будет мешать", - пояснила она.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников по многоэтажке.

Из-за трагедии в Одессе решили объявить траур. Больше об ударе по многоэтажке - читайте в материале РБК-Украина.

Обстрел Украины 2 марта

Этой ночью под вражеской атакой находилась не только Одесса. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35.

Силы ПВО сбили 14 дронов, но были и попадания. В частности, в Харькове ночью был "прилет", в результате которого были повреждены дома и вспыхнули два автомобиля.

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